Lanciotto, scossone al vertice. Cerbai fa un passo indietro

In casaCampi, l’ultima euforia del 2024 legata alla vittoria al giro di boa di domenica scorsa sul Valentino Mazzola, è stata raffreddata in queste ultime ore dalle dimissioni del presidente campigiano Giancarlo. Con una lettera indirizzata al consiglio direttivo, allo staff tecnico e organizzativo, ai tesserati e alle loro famiglie, il presidentecomunica che dal 1° gennaio non sarà più lui a guidare il sodalizio rossoblù. Una notizia inaspettata che ha colto tutti di sorpresa. Sappiamo che nei dilettanti ricoprire l’incarico della presidenza è spesso molto difficile, che comporta anche un enorme dispendio di energie psico-fisiche per la gestione dei rapporti sociali all’interno di una società ampia come quella dellaCampi, che l’attuale presidente ha deciso di farsi da parte.