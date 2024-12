Lettera43.it - La Zecca cerca urgentemente argento 999 per le monete da collezione

Leggi su Lettera43.it

«Vai subito al supermercato a prendere il sale. Quello fino», si sente dire nelle case nei giorni delle festività natalizie, quando improvvisamente si scoprono sguarnite le riserve in cucina. Anche l’Istituto Poligrafico edello Stato, che ha come amministratore delegato Francesco Soro, sembra avere un problema, perché manca una materia prima indispensabile per svolgere l’attività: l’. Non è l’argent francese, ovvero i soldi, ma proprio il nobile metallo. E lono “fine”. Titolo “999”. Roba seria. Per un importo ragguardevole, di 7,32 milioni di euro, Iva esclusa. Un bel carico. I tempi sono pure stretti, visto che per partecipare al bando di gara “coniato” in questo mese di dicembre l’ultimo giorno utile per inviare un’offerta è il prossimo 8 gennaio. Con in mezzo il Capodanno e la Befana.