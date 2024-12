Lanazione.it - La robotica “made in Arezzo” cresce sui mercati europei

, 30 dicembre 2024 – Lainsui. Il merito è di Fenix Automation che, con la conclusione del 2024, traccia il bilancio di un’annata caratterizzata da buoni risultati in termini di fatturato, di sviluppo commerciale e di lancio di nuove soluzioni di automazione industriale. Questa realtà aggrega oggi quindici tecnici e ingegneri che, unendo le rispettive competenze, hanno costituito un centro ad alta tecnologia in via Calamandrei che è riconosciuto tra i punti di riferimento internazionali per lo sviluppo meccanico, elettronico e informatico dellaper efficientare e ottimizzare i processi produttivi. L’ultimo anno ha visto Fenix Automation dar seguito a un percorso di internazionalizzazione e di crescita della rete distributiva con cui è riuscita a consolidare la sua presenza nel mercato europeo, registrando una significativa crescita soprattutto in Germania dove si è distinta come protagonista di primo piano nel settore automotive.