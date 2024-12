Linkiesta.it - La guerra civile trumpiana, e la mollezza dei democratici italiani

Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, ma a poche settimane dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca è già scoppiata una «», così la chiamano i giornali americani, tra i picchiatelli del Maga, Make America Great Again, e gli oligarchi di Elon Musk che si sono comprati il posto in prima fila nell’Amministrazione Trump. I due fronti del trumpismo stanno litigando su immigrazione e meritocrazia, con i fanatici con lo scolapasta in testa che non accettano deroghe al nativismo razzista great again e i compagnucci della Silicon Valley – essi stessi immigrati (Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Peter Thiel e Sriram Krishnan, un indiano appena scelto da Trump come suo consigliere sull’intelligenza artificiale) oppure sposati con immigrati come Trump (due volte) e JD Vance – che da miliardari e arroganti quali sono trattano come poveracci e ignoranti i fuori di testa del Maga.