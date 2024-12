Sport.quotidiano.net - Juve, è pareggite acuta: il treno scudetto parte…

Torino, 30 dicembre 2024 – Non esistono medicinali per risolvere la, semmai l’unica soluzione è il lavoro e, forse, il mercato. Altro giro, altro pareggio. Laimpatta pure contro la Fiorentina, stavolta andando sopra due volte e per due volte rimontata. Cominciano a essere tanti i punti lasciati per strada da situazione di vantaggio e spesso sono situazioni addomesticabili, gestibili nel finale di gara. E’ successo a Lecce, con Cambiaso che inopinatamente è fuggito palla al piede perdendola, è successo con la Fiorentina, dove il terzino è scivolato nel tentativo di rinviare. Motta non crede alla sfortuna, ma in ogni caso il distacco dalinizia a essere consistente. Zero sconfitte, ma non basta Le zero sconfitte in campionato sarebbero un enorme pregio, utile a generare grande mentalità, se non fossero affiancate da ben 11 pareggi, francamente troppi per una squadra chiamata a tornare al vertice.