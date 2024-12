Movieplayer.it - James Norton: "L'uomo moderno deve fare i conti con i crimini patriarcali del passato"

Leggi su Movieplayer.it

L'attoreha condiviso la sua opinione sulla situazione degli uomini dopo l'avvento del movimento Me-Too., durante la promozione della serie Playing Nice, ha parlato di come pensa che gli uomini debbano affrontare la società post MeToo. L'attore, rispondendo alle domande del magazine Radio Times, ha infatti spiegato perché pensa sia sbagliato avere un atteggiamento passivo nella nuova realtà quotidiana. L'opinione disulla situazione degli uomini Playing Nice arriverà sugli schermi britannici di ITV il 5 gennaio e racconterà, in quattro puntate, la storia di due coppie che scoprono come i loro figli siano stati scambiati per errore poco dopo la nascita, ritrovandosi così alle prese con un terribile dilemma. Basato sul romanzo .