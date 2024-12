Quifinanza.it - Infocert, attacco hacker al più grande gestore di Spid: violati dati di milioni di persone

Leggi su Quifinanza.it

Unha colpito, uno dei principali gestori autorizzati dal governo italiano per la gestione dello, l’identità digitale che ormai ci accompagna da un po’. L’azienda ha confermato la violazione degli account, definendola un accesso “illecito” aisensibili di circa 5,5di utenti. Nel momento in cui scriviamo, QuiFinanza ha verificato il funzionamento dell’appe risulta ancora fuori uso. Gli italiani che quindi utilizzano lotramite questo fornitore sono impossibilitati a farlo e potrebbero essere tra i tantissimi i cuisensibili sono stati. L’azienda ha rassicurato comunque che nessuna credenziale di accesso o password ai serviziè stata compromessa. Vediamo cosa sappiamo nel dettaglio.di 5,5di clientiIn un comunicato ufficiale, la stessa, che si definisce la piùCertification Authority in Europa, parte del gruppo Tinexta, con sede in Italia e operazioni in 12 Paesi, tra Europa e America Latina, ha spiegato cos’è accaduto:In data 27 dicembre u.