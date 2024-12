Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: Salvo ed Elvira si sposeranno?

Leggi su Davidemaggio.it

© US RaiDopo la settimana di pausa, torna Il(alle 16 su Rai1 e in streaming su RaiPlay) e lo fa conpuntate molto attese. Venerdì sarà il giorno del matrimonio di Salvatore ed. I due riusciranno a sposarsi? L’imprevisto è dietro l’angolo. La soap non sarà in onda mercoledì 12025 e tornerà martedì 7. Ecco le nostre.Ilda lunedì 302024 a venerdì 32025Lunedì 302024: la casa dinon è prontascoprono che la loro nuova casa non sarà pronta per il giorno del matrimonio e ci rimangono male. Don Saverio dà un ultimatum a Clara: deve mettere al corrente i genitori della sua storia con Alfredo. A Matteo è tornato il buon umore grazie all’aiuto di Odile.