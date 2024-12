Ilfoglio.it - Il difficile lascito di Carter: ragione, fallimenti e successi oltre la retorica. Parla il suo speechwriter

L’ex presidente americano Jimmy, scomparso all’età di cent’anni il 30 gennaio, non è stato fortunato nella sua carriera da inquilino alla Casa Bianca: pesantemente sconfitto da Ronald Reagan alle presidenziali del 1980 dopo una stagione difficilissima di crisi internazionali ma anche di forte inflazione e di scarsa crescita economica, all’epoca attribuita alla sua poca capacità di leadership. Recenti studi dimostrerebbero che forse le cose non erano così semplici, ma ad ogni modo èstabilire con certezza cosa non abbia funzionato. Di sicuroa suo modo è riuscito in un compito altrettanto complicato: restitituire dignità alla carica presidenziale che era rimasta danneggiata dalla vicenda del Watergate che aveva rivelato agli americani che anche i presidenti possono mentire pubblicamente.