361magazine.com - Grande Fratello, scoppia un acceso scontro. Ilaria: “Non è vero. Sei una falsa”

untra Maria Monsè e Le Non è la Rai: ecco cos’è accaduto in diretta, nel corso della diretta dell’ultima puntata del 2024, Maria Monsè e Le Non è la Rai hanno affrontato un. Non scorre buon sangue tra le tre gieffine a causa della Nomination da parte die Pamela per madre e figlia. Maria afferma: “.ero stata presa con un espressione infelice: “Ora è meglio che ti stai zitta” come usa esprimersi”.afferma: “Non l’ho detto a te principessa, piena di diamanti. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Scusa Maria Monsè, io non l’ho detto”. “Io l’ho sentito” afferma Maria.replica: “Da chi? Cara principessa”. Pamela interviene: “Una settimana fa, parlando e ridendo con Maria, ho detto: “si vede che tua figlia è protettiva nei tuoi confronti addirittura vedo che va a sentire se qualcuno parla male di voi”.