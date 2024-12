Tvzap.it - “Grande Fratello”, la concorrente in crisi: vuole lasciare la casa

Leggi su Tvzap.it

News TV. Nei giorni scorsi si era già parlato della possibilità che alcuni concorrenti delpotesseroil reality a causa di momenti diemotiva. Lontano dai propri cari per lunghi mesi, soprattutto durante le festività natalizie, la nostalgia e la pressione psicologica sembrano aver preso il sopravvento. A confermare le voci che circolavano, ci hanno pensato Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno rivelato che una persona nellaha espresso l’intenzione di abbandonare il programma. Secondo la Marzano, la redazione sta facendo di tutto per far cambiare idea allae evitare che la notizia venga diffusa.Leggi anche: “”, Helena svela sefidanzarsi con Zeudi: le sue paroleLeggi anche: “”, la scoperta incredibile su Jessica: la cugina è famosissima (VIDEO)Lainla“Questa notte unera in lacrime nel confessionale perché non riesce più a stare chiuso nel programma.