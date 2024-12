Tpi.it - Gianni Ippoliti è stato aggredito in strada a Roma dopo una lite con un automobilista

Il conduttore e autore televisivoinunacon un. L’aggressione, secondo quanto riporta il quotidianono Il Messaggero, è avvenuta nella notte tra sabato 28 e domenica 30 dicembre in via dei Prefetti, non lontano dalla Camera dei Deputati.L’episodio di violenzale sarebbe scaturito da un diverbio trae un altro, forse per un parcheggio. Pocola mezzanotte, secondo la ricostruzione del quotidianono, il conduttore televisivo era fermo vicino a un parcheggio, quando gli si è affiancato un furgone, con alla guida un uomo non ancora identificato.l’acceso diverbio, il conducente dell’altro veicolo è sceso e ha colpito al volto, facendolo cadere per terra.