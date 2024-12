Ilrestodelcarlino.it - Fano, l'augurio del sindaco: "Che il 2025 trasformi le nostre aspirazioni in traguardi"

(Pesaro e Urbino), 30 dicembre 2024 – Nella splendida cornice della Sala dei Globi dell’antica biblioteca Federiciana, questa mattina è andata in scena la conferenza di fine anno deldiLuca Serfilippi che accompagnato da tutti gli assessori (mancavano Talamelli e Tarsi) ha espresso l’impegno e l’entusiasmo di un’amministrazione comunale determinata a realizzare cambiamenti significativi per la città. Ileletto il 9 giugno scorso, ha voluto sottolineare in primis “l’importanza del lavoro di squadra e della sinergia tra la componente politica e quella amministrativa, elementi essenziali per il successo della gestione pubblica” descrivendo poi “l’importanza di una profonda riorganizzazione della macchina amministrativa per far sì che la struttura comunale segua il ritmo e la visione della nuova amministrazione”.