Donne imprenditrici, Italia prima in Europa ma per il tasso di occupazione siamo al palo

Riguardo all’femminile, l’presenta una condizione paradossale: da una parte il numero diè il più alto d’; dall’altra parte ildifemminile è il più basso dell’Ue.I numeri, raccontato dall’ultimo report della Cgia di Mestre, non mentono: le lavoratrici indipendenti insono 1.610.000. In Francia sono 1.433.100 (176.900 in meno) e in Germania sono 1.294.100 (315.900 in meno).Il dato è ancora più interessante se rapportato alla demografia: l’ha poco meno di 59 milioni di abitanti, mentre la Francia supera i 68 milioni e la Germania sfiora gli 85 milioni.LeinQuesta la distribuzione dellenei vari settori, secondo l’analisi della Cgia di Mestre:circa il 56% opera nei servizi alla persona e alle imprese (parrucchiere, estetiste, agenzie immobiliari, consulenti, eccetera);poco meno del 20% opera nel commercio;circa il 10% lavora nell’Horeca (ospitalità e ristorazione);circa il 6% è attivo nell’industria e nell’agricoltura.