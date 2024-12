Lettera43.it - Da Sandra Milo a Liam Payne, i lutti nel mondo dello showbiz del 2024

Alain Delon, Shannen Doherty, James Earl Jones. E ancora,, Roberto Herlitkza, Roberto Cavalli e Shelley Duvall. Sono tanti i personaggifra cinema, cultura e moda morti nel, celebrati in tutto ilper le loro opere immortali. In vista dell’ultimo dell’anno, ecco ipiù importanti degli ultimi 12 mesi in Italia e nel resto delin ordine cronologico.Ipiù importanti neldelDaa Iris Apfel, i personaggi scomparsi da gennaio ad aprile Il 4 gennaio è morto a 80 anni David Soul, noto soprattutto per aver vestito i panni di Hutch nella serie tivù poliziesca degli Anni 70 Starksy & Hutch. Nei 90 invece aveva rilanciato la sua carriera a teatro nel West End di Londra.David Soul e Paul Michael Glaser sul set di Starsky & Hutch (Getty Images).