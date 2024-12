Secoloditalia.it - Conti pubblici, anche il 2025 smentirà i gufi: gli analisti promuovono la manovra del governo Meloni

La crescita e il consolidamento deisono le sfide economiche delalla luce dell’inatteso indebolimento del pil nel 2024. Ma la stabilità politica e lahanno avuto il plauso dei mercati, in una fase in cui Francia e Germania diventano sorvegliate speciali. Il taglio della previsione di crescita diffusa dall’Istat a inizio dicembre, dimezzata dal +1% al +0,5%, ed il ribasso di 0,3 punti percentuali da 1,1% a 0,8% per il, secondo vari, potrebbero impattare il ritmo del rientro del disavanzo; con un eventuale slittamento del pareggio di bilancio atteso nel 2026. Ma la linea di prudenza e responsabilità suiassicurata a più riprese dalitaliano rassicurerebbe sia Bruxelles che gli investitori in titoli di Stato: con relativi benefici in termini di spread e quindi di costi di rifinanziamento del debito.