Unlimitednews.it - Conai, più imballaggi da gestire a Natale. Possibili picchi del +15%

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Previsto anche quest’anno, in Italia, un aumento dinelle raccolte differenziate dei rifiuti urbani per il periodo delle feste di fine anno. Le prime previsioni diautorizzano ad attendere un aumento dei flussi digiunti a fine vita a cavallo fra la fine del 2024 e l’inizio del 2025: localmente, si stima che gli incrementi possano essere compresi fra il 7% e il 10% perin plastica e vetro, conche potrebbero sfiorare il 15% per la carta.«Il primo confronto che il Consorzio ha effettuato a campione fra i dati degli anni passati e i nuovi numeri dei gestori di alcune città italiane ci porta a fare questo tipo di previsione» afferma il vicedirettore generaleFabio Costarella. «L’economia nazionale attraversa una fase ancora delicata, che in molti settori ha visto una contrazione dei consumi: è difficile prevedere se gli effetti delsulle raccolte differenziate saranno simili a quelli del 2022, in incremento, o a quelli leggermente più modesti del 2023.