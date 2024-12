Bergamonews.it - Colpo in banca a Chiuduno, ladri in azione con l’esplosivo

Leggi su Bergamonews.it

. Un fragore ha squarciato il silenzio la scorsa notte a. Intorno alle 2 di lunedì 30 dicembre ihanno colpito il bancomat delladi Credito Cooperativo sotto il porticato di via Cesare Battisti, non distante dal municipio del paese.La banda ha fatto saltare non solo lo sportello bancomat ma anche la vetrina del fiorista vicino alla. Rimane da chiarire la dinamica del furto, il numero diine il bottino.La filiale è rimasta chiusa al pubblico nella mattina del 31 dicembre. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della filiale e del Comune, puntate anche in direzione della