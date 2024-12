Iltempo.it - Cessione di territori per la pace: la Slovacchia rompe il fronte Ue sull'Ucraina

Un segnale chiaro a Volodymyr Zelensky. Il ministro della Difesa slovacco, Robert Kalinak, ha dichiarato che l'potrebbe dover cedere parte del suoo per raggiungere lacon la vicina Russia. Le osservazione del ministro arrivano poco dopo l'offerta, da parte del premier Robert Fico, di ospitare un futuro negoziato ditra Kiev e Mosca, un'offerta che il Cremlino ha definito «una delle opzioni». «L'probabilmente non sa che non si troverà mai tra la Germania e la Svizzera, ma condividerà sempre il suo confine più lungo con la Russia. In questo caso è indubbio chi sia l'aggressore, perché la Russia ha oltrepassato tutte le regole e violato il diritto internazionale, ma bisogna anche vedere cosa succede in altre zone e se abbiamo lo stesso standard per altre dispute», ha detto Kalinak in un'intervista all'emittente TA3.