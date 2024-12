361magazine.com - Cecilia Sala, quanto tempo per liberarla?

L’operazione è piuttosto delicatadal 19 dicembre è imprigionata nel carcere di Evin a Tehran in Iran, dove si trovava, previo rilascio di regolare visto, per svolgere il suo lavoro da giornalista.La notizia è stata resa nota solo nella giornata di venerdì 27 dicembre, su richiesta della Farnesina e della Famiglia. Ora, tutte le autorità competenti si stanno mobilitando ma l’operazione potrebbe non essere rapida o facile.Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite a Zona Bianca ha ribadito il massimo impegno e intanto anche dagli USA hanno chiesto l’immediata liberazione della giornalista italiana.I tempi per liberare, ha spiegato Tajani: “non sono ipotizzabili, perché la trattativa è molto delicata e non è facile. Noi facciamo tutto il possibile perché i tempi siano brevi ma non dipende dall’autorità italiana, la situazione è abbastanza complicata per questo abbiamo chiesto il massimo riserbo.