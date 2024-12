Golssip.it - Capodanno, il popolo di Tony Effe si mobilita: l’evento a Roma è sold out. Tra gli ospiti…

Ildisiper celebrare l'arrivo del nuovo anno. Il 'contro concerto' organizzato dal rapperno, dopo l'esclusione daldiin piazza per volere della Giunta capitolina, l'evento è tutto esaurito. L'evento 'low cost' (il costo del biglietto è di 10 euro) per la notte di San Silvestro al Palazzetto dello Sport di, aprirà i suoi cancelli alle 20, dando il via alla festa alle 21.30 con un djset di Sick Luke.ha condiviso su Instagram la scaletta dell'evento, promettendo una serata ricca di ospiti e sorprese. Tra le 22 e le 23.30, si susseguiranno esibizioni di quattro artisti ospiti, seguite dallo spettacolo principale del rapper con la partecipazione di ospiti speciali. Dopo la mezzanotte, il djset sarà affidato a Brina Knauss. I dettagli sugli artisti che si uniranno asul palco sono ancora top secret, ma è possibile che tra questi ci siano figure che recentemente hanno mostrato il loro sostegno al rapper, come Mahmood e Mara Sattei, che hanno scelto di non partecipare alufficiale in segno di solidarietà.