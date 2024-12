Lanazione.it - Canottieri Piediluco, un anno di novità: "Pronti a tornare punto di riferimento"

Tempo di bilanci anche per il Circolocon la chiusura del 2024, "un– dicono – che sarà ricordato come uno dei più importanti per i cambiamenti e leche ci sono state". A partire dalla squadra agonistica completamente rinnovata con l’ingresso di molti giovani affidati alla guida esperta del nuovo direttore tecnico di IV livello Alda Cama coadiuvata dal navigato Riccardo Armeni e dall’ex campione italiano Alessandro Brizi. "Le numerose medaglie raccolte a livello nazionale ed interregionale fben sperare per un futuro roseo con obiettivi sempre più alti", dicono dal Circolo. "Quest’– sottolineano ancora dal Circolo– siamo stati nominati Scuola italiana di canottaggio top, un prestigioso riconoscimento che ci rende unici in tutta l’Umbria".