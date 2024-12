Secoloditalia.it - Acca Larenzia, rimossa la targa in ricordo di Recchioni. FdI: teppismo istituzionale firmato Comune di Roma

La sinistra termina l’anno in maniera indegna. A pochi giorni dalla commemorazione annuale del 7 gennaio 2025 per le vittime della strage diLarentia del 1978, unafirmata “i camerati” era apparsa in una strada adiacente il luogo della mattanza. Laricorda Stefano, uno dei tre militanti di destra uccisi in quegli eventi sanguinosi. Ciò che èduto intorno all’iniziativa commmorativa di quei tre giovani innocenti ripugna alla coscienza e alla grammatica elementare della pietà umana. E’duto che Enzo Foschi, il segretario del Pd diabbia urlato “all’ennesima provocazione fascista”. “Abbiamo già chiesto aldi rimuoverla – aveva fatto sapere Foschi che, attraverso le agenzie, ha reso noto un’altra richiesta. “Chiediamo al ministro dell’Interno Piantedosi di vietare lo scempio dei salutini adLarentia”.