Laprimapagina.it - Viareggio. Una donna senegalese e una bimba di 11 anni morte in un incidente stradale sulla variante Aurelia

Leggi su Laprimapagina.it

Tragedia della strada lungo lapoco dopo l’ingresso disud (Lucca), in direzione Massa Carrara. Unae unadi 11, sembra fosse sua nipote, hanno perso la vita in seguito ad untra due auto avvenuto nella tarda mattinata.I due figli dellainsieme al padre sono rimasti feriti. Ferito anche il conducente dell’altra vettura. Sul posto i sanitari inviati dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco. L’ingresso dellaè stato chiuso nei due sensi di marcia.Lamorta nell’aveva 35, era nata in Senegal e risiedeva in provincia di Pisa, a Santa Croce sull’Arno. L’altra vittima dell’, la bambina di 11, sembra che fosse una nipote della. Gli altri due minori sono stati portati all’ospedale Versilia e a quello pisano di Cisanello.