Traffico Roma del 29-12-2024 ore 19 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione sino alle 3:30 del mattino di domani lunedì 30 dicembre per lavori e l’infrastruttura la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni diOstiense di Tiburtina limitazioni e cambiamenti di orario per i convogli della fl1 fl3 fl5 e per altri treni regionali tutto pronto al Circo Massimo per la notte di San Silvestro per l’evento la metro resterà aperta fino alle 2:30 del mattino del primo gennaio così come le 11 linee di bus che raggiungono la metro il primo gennaio il servizio di bus tra me e me inizierà alle 8 per poi proseguire con il normale orario festivo la sera del primo gennaio le ultime corse metro dai capolini saranno le 23:30 rinnovato il consueto divieto di transito in orario notturno su due tratti della tangenziale est il provvedimento lo ricordiamo ha l’obiettivo di contenere l’inquinamento acustico e ambientale i tratti interdette alla circolazione tra le 23 e le 6 sono la sopraelevata tra Passamonti e Castrense compreso l’accesso da via Prenestina altezza di via Colleoni è quello della circonvallazione Salaria nel tratto tra via delle Valli e via Nomentana per i dettagli di quel e altre notizie potete consultare il sito