Ilnapolista.it - Squalificare per due anni Sinner sarebbe un duro colpo soprattutto per l’Atp Tour (The Athletic)

Tra due settimane, inizia la stagione del tennis. I migliori tennisti del mondo si recheranno a Melbourne per l’Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione e il primo traguardo tennistico del 2025. Tra conferme, nuovi giocatori desiderosi di prendersi la scena e veterani in cerca di riscatto (leggi Djokovic), “tutto potrebbe dipendere non da partite, set e incontri, ma dal “campo” in Svizzera che deciderà l’esito del caso di doping di“. Lo scrive The. Il magazine del New York Times ipotizza un tennis senza.Leggi anche: Djokovic: «Kyrgios ha ragione, c’è poca trasparenza sul doping del tennis. E diversità di trattamento»Difficile immaginare il tennis senzaScrive The:“I giudici della Corte arbitrale dello sport (Cas), probabilmente determineranno sedovrà smettere di giocare a tennis per ben dueperché risultato positivo due volte a una sostanza proibita”.