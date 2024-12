Digital-news.it - Sky Sport Tennis ? in diretta ATP 250 Brisbane e Hong Kong, WTA 500 Brisbane e 250 Auckland

Riparte alla grande la stagione delsu Sky e in streaming su NOW . Quattro i tornei che saranno trasmessi inda sabato 28 dicembre a domenica 5 gennaio 2025: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.I tornei diche si terranno nei prossimi giorni si preannunciano come eventi di grande interesse per appassionati e professionisti del settore. Nel panorama maschile, due tornei ATP 250 offriranno una serie di sfide affascinanti. Il ATP 250International presented by Evie, che avrà luogo a, in Australia, rappresenta una delle competizioni più prestigiose della stagione iniziale., con la sua atmosfera vivace e il clima ideale per il, accoglierà alcuni dei migliori talenti maschili del circuito, pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo e guadagnare punti importanti per il ranking.