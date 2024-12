Liberoquotidiano.it - Sara "oggetto del desiderio di Martino": finisce in disgrazia ad Affari tuoi | Video

"Un momento epico", secondo qualche telespettatore. Raggelante, per altri. Ad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De, una cosa è certa: lo spettacolo è garantito dal concorrente, dal conduttore e pure dai pacchisti, con un nuovo per ogni puntata. In quella andata in onda sabato 28 dicembre, l'attenzione di molti telespettatori è stata attirata dalla splendida, affascinante rappresentante del Lazio che si ritrova in mano il pacco 19. Quando viene chiamata dallo sfortunato Alessandro, il concorrente veronese soprannominato da De"Beautiful" per l'avvenenza e costretto a tornare a casa a mani vuote dopo aver bruciato 300mila e 200mila euro alle prime due scelte, tutti trattengono il fiato e invocano un aiuto dalla Dea bendata.