Ilgiorno.it - Pista Stelvio di Bormio, un’altra caduta e nuove polemiche sulla sicurezza degli sciatori. Perché è così pericolosa?

(Sondrio) – Un altro grave incidente e fioccanodidove è in corso la Coppa del Mondo di sci: troppo, affermano alcuni atleti, puntando il dito contro gli organizzatori. Dopo gli infortuni seri di Sarrazin e Zazzi, domenica mattina a farsi male è stato lo svizzero Gino Caviezel primo a partire nella prova di SuperG che è stato subito fermato dopo la bruttadell’elvetico sul muro di San Pietro. Qui, Caveziel ha sbattuto contro un palo violentemente con apertura dell'air bag ed è poi scivolato per decine di metri lungo la discesa. Lo sfortunato sciatore è stato soccorso ine dopo qualche minuto è intervenuto un elicottero che lo ha recuperato per trasportarlo in ospedale con un importante trauma alla gamba sinistra La gara è quindi ripresa, dopo un controllo dellada parteorganizzatori.