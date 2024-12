Lanazione.it - Partorisce in casa aiutata dal compagno: “Così ho fatto nascere mia figlia”

Monticiano (Siena), 29 dicembre 2024 – “Eravamo pronti per un parto naturale ma non in, sul divano”, confessa Guido Nicolas Zingari. Il babbo della piccola Jole che, venerdì notte, ha giocoforza vestito i panni dell’ostetrica aiutando la compagna Dora a dare alla luce la loro secondogenita. “Come mi sento dopo questa esperienza? Scioccato. Una cosa meravigliosa ma del tutto sconvolgente. E’ avvenuto tutto in modo rapido e intenso. Mi sonocoraggio. I tre secondi prima che la piccola piangesse sono sembrati un’eternità. E anche l’apertura della ’camicia’ (il sacco amniotico ancora integro, ndr) è stata emotivamente molto impegnativa”, riassume l’uomo, 40 anni, originario del Chianti, che fa ricerca e insegna all’Università di Torino. Ma con la compagna, 30 anni, biologa e anch’essa ricercatrice, ha deciso da tempo di stabilirsi in un podere ancora in corso di ristrutturazione sopra San Lorenzo a Merse, nel comune di Monticiano.