Il 29 dicembre: siamo nel limbo tra il Natale e Capodanno, quel momento in cui non siete né qui né lì, ma decisamente troppo stanchi per pensare e troppo carichi per restare fermi. Le stelle, un po’ annoiate, hanno deciso di regalarvi consigli che non seguirete. Pronti? Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi vi svegliate con la voglia di spaccare il mondo, ma poi vi ricordate che è dicembre e siete stanchi. Le stelle consigliano di canalizzare la vostra energia in qualcosa di utile, tipo pulire casa o evitare discussioni inutili su Capodanno. (Sorpresa: non lo farete.) Toro(21 aprile – 20 maggio)Gli avanzi iniziano a scarseggiare, e questa è una tragedia degna di una serie Netflix. Oggi vi sentirete inspiegabilmente tristi senza capire che è colpa del frigo vuoto. Le stelle consigliano una spesa intelligente, ma sappiamo tutti che tornerete con tre tipi di formaggi inutili.