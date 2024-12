Sport.quotidiano.net - MotoGp, Dall’Igna: “Avremmo voluto tenere tutti i piloti, ma non è stato possibile”

Bologna, 29 dicembre 2024 – Ducati ha dovuto fare una scelta, dolorosa, che probabilmente è andata a rinforzare altri marchi, ma necessaria con sei moto in pista e la scelta di Campinoti di passare con Yamaha.ha optato per Marc Marquez per il team ufficiale al fianco di Pecco Bagnaia, così il campione del mondo Jorge Martin ha deciso per Aprilia, desideroso di cimentarsi con una squadra ufficiale. Ducati era consapevole del rischio, ha provato a, ma la situazione contingente non lo ha permesso. La coppia dei sogni è così composta da Marquez e Bagnaia, con alte probabilità di vincere il mondiale, ma l’uscita di scena di Martin, Bezzecchi e Bastianini può dare ad Aprilia e KTM materiale per risalire (anche se gli austriaci sono avvolti dalla crisi della casa madre).