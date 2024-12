Mistermovie.it - Mister Movie | Thanos di Squid Game 2 è davvero un Rapper chi è T.O.P e perché è legato ad uno scandalo

Dopo quasi un decennio di silenzio forzato a causa di unoall’uso di marijuana, TOP, nome d’arte di Choi Seung-hyun, ex membro dei BigBang, è tornato a farsi notare con una performance epica nella seconda stagione di, il celebre K-drama di Netflix. La sua partecipazione al progetto, e in particolare al ruolo del, ha destato l’attenzione dei fan e degli esperti del settore, tra cui Hwang Dong-hyuk, il regista della serie, che ha elogiato la sua interpretazione.Il Ritorno di TOP, chi èdi2Nel 2017, Seung-hyun fu coinvolto in unoche coinvolse l’uso di marijuana, un reato severamente punito in Corea del Sud. A causa di questo, fu messo in libertà vigilata e si trovò costretto a ritirarsi temporaneamente dalla scena dell’intrattenimento coreano.