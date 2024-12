Lapresse.it - Milano, da domani scattano le “zone rosse” per i pregiudicati: ecco dove

Da, 30 dicembre, aistituite le “” con divieto di stazionamento per destinatari di segnalazioni dell’autorità giudiziaria per reati, tra gli altri, in materia di droga, furti, rapine e danneggiamenti.Il provvedimento è stato adottato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto questa mattina dal prefetto diClaudio Sgaraglia. Le “” in cui si applicherà il divieto, dal 30 dicembre fino al 31 marzo, saranno le aree intorno alle stazioni ferroviarie diCentrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, leadiacenti a piazza Duomo, e quelle della Darsena e dei Navigli a forte vocazione turistica e di movida.Il provvedimento dispone “il divieto di stazionamento ai soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, e risultino destinatari di segnalazioni dell’autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro il patrimonio per i delitti di furto con strappo, rapina, danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere e che costituiscano un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità delle infrastrutture del trasporto e delle aree urbane individuate”.