Milan-Roma un derby USA da 18 miliardi di euro con una differenza

Milan-Roma, un derby USA da 1,8 miliardi di euro con una differenza

Stasera, alle ore 20:45, ilaffronterà laa San Siro in una specie ditra le due proprietà. Infatti, Gerry Cardinale e Dan e Ryan Friedkin, rispettivamente proprietari dei rossoneri e dei giallorossi, sono statunitensi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida travale quasi 1.8di. Questa è la cifra sostenuta complessivamente dalle due proprietà. Le operazioni sulle due squadre stanno rappresentando delle scommesse da vincere. Sia Cardinale che Friedkin, poi, puntano allo stadio di proprietà. Unatra le due è che ilha già raggiunto l'equilibrio economico, laancora no. RedBird acquistò il club rossonero nell'estate 2022 grazie ad un prestito di Elliott pari a 560 milioni. Il rifinanziamento del vendor loan scadeva ad agosto 2025, ma la scadenza è stata posticipata al luglio del 2028 e riducendo l'esposizione di 170 milioni.