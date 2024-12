Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: brutta caduta per Caviezel, lunga interruzione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA11.36 Si è alzato in volo l’elicottero.è ancora sulla pista con i soccorritori intorno a lui.11.35ha preso in pieno la porta rossa prima del San Pietro. Più che lain sè l’elvetico rischia di pagare i tanti metri sulla neve.11.33per lo svizzero che ha chiesto immediatamente i soccorsi.11.31 Strana uscita perche inforca prima del San Pietro e cade. Si stacca subito lo sci con lo svizzero che però prosegue sulla neve per diversi metri scendendo per tutto il muro. L’elvetico si tiene la gamba.11.30 Si parte!! Partito l’elvetico.11.29 È pronto al cancelletto di partenza Gino, decimo lo scorso anno.