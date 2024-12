Ilgiorno.it - LimoLane, il taxi su misura: "In un mondo iperconnesso anche la mobilità è globale"

Leggi su Ilgiorno.it

di Thomas Fox Dai viaggi di lavoro agli spostamenti in aeroporto, dai tour in città al trasporto verso stadi, festival, sfilate e centri congressi:è una piattaforma pensata per ogni esigenza di, offrendo un servizio di alto livello su veicoli di prima classe. Con una presenza in oltre 500 città del, è l’azienda leader in Italia nel Noleggio di auto con conducente (Ncc) di qualità, garantendo spostamenti personalizzati in base alle necessità di ogni cliente, sia aziende sia privati. "è stata fondata nel 2021 dall’imprenditore Fabio Nalucci in seguito a un venture building tra la sua azienda, Gellify, e una realtà delNcc", racconta il ceo Francesco Righetti, all’epoca investment manager della società di Nalucci. "Il nostro obiettivo è rendere fruibile il servizio in modo semplice e su larga scala, attraverso un’app mobile e una dashboard dedicata alle aziende".