Inaugurato l’Anno Santo a Bologna Zuppi | Giubileo opportunità di cambiamento per tutti

, 29 dicembre 2024 – Il cardinale Matteoha aperto l'Annonell'arcidiocesi di. Partendo dalla Basilica di San Petronio, l'arcivescovo ha dato il via aldella Speranza con una solenne mezza stazionale che, attraverso una processione, ha condotto i fedeli fino alla Cattedrale di San Pietro.PROCESSIONE DA SAN PETRONIO A SAN PIETRO PRESIEDUTA DAL CARDIN OCCASIONE DELL’APERTURA DELL’ ANNO GIUBILARE "Ilè unaper- ha spiegato il porporato - di rinnovamento, di gioia nella tristezza, di lotta contro il male e le sue potenti seduzioni. È un anno di riposo dagli affanni in cui ci possiamo affrancare dalle abitudini che sono le vere tirannie della nostra vita. Un anno di perdono da chiedere e da dare chiedendo perdono per il bene che non abbiamo dato e per il male che abbiamo fatto scegliendo o non scegliendo di volere bene.