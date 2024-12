Sport.quotidiano.net - IL NUOVO ALLENATORE. "Non avere punti è folle dopo una prova così. Mi tengo la risposta di un gruppo straordinario»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Galliani non c’era, ma quanto avrà sofferto vedendo il suo Monza. Sostenuto anche da capitan Pessina, in tribuna al Tardini, e crollato all’ultimo, in un pomeriggio che chiude il 2024 da ultimo in classifica. Bocchetti, che di responsabilità non ne ha, commenta: "C’è tanta amarezza, ma ho undi ragazziche hanno dato una grandesul campo. Non fareè una folliauna prestazione. Partita eccezionale, segnale importante: fa male, ma mi sono reso conto diun, sotto tutti idi vista". Poi continua: "Fatico a pensare che anche solo un pareggio sarebbe stato giusto. I ragazzi hanno dato l’anima, testa alta e ci toglieremo soddisfazioni". Ma serve "cattiveria sottoporta", mancata anche ieri: da trovare pure sul mercato.