Il karaoke generazionale di Max: "Non ho il fisico da rockstar.... Le canzoni sono del pubblico"

Tour de force di fine anno per Max Pezzali ad Assago. In scena da ieri fino al 10 gennaio per undici sere (si riposa solo l’1, il 2 e il 6 gennaio) l’uomo di “Come mai” spreme fino in fondo il “magic moment” regalatogli dal ritorno di fiamma per l’epopea 883 che l’ha strappato al salotto televisivo di Fabio Fazio per darlo in pasto al popolo di stadi e arene con “Max Forever - Questo Forum non è un albergo”, viaggio nelle suecon cui scalda i motori (è il caso di dirlo) nell’attesa di presentarsi, il 12 luglio, sotto le stelle dell’Autodromo di Imola in versione Gran Prix. Tutto con lo slancio di “Max Forever vol. 1 - L’album”, collezione di pietre filosofali della sua discografia raschiate dal fondo degli archivi per riproporle, rivedute e corrette, con ospiti, live o in veste acustica.