Georgia, Zourabichvili: "L'insediamento di Kavelashvili è una parodia"

La presidente dellauscente Salomeha lasciato la sua residenza a Palazzo Orbeliani a Tbilisi, ma ha insistito sul fatto che non rinuncerà a rivendicare la presidenza. “Questa residenza presidenziale era un simbolo finché qui c’era un presidente legittimo. Io porto la legittimità con me”, ha dettoa una folla di sostenitori fuori dal palazzo.Le sue dichiarazioni sono giunte mentre l’ex calciatore Mikheil, sostenuto dal partito filo-russo Sognono, veniva formalmente inaugurato come nuovo presidente dellain una cerimonia svoltasi in parallelo in parlamento.ha definito l’inaugurazione una “”. “È una vera e propriae questo Paese non merita tali parodie”, ha dichiarato la presidente uscente.