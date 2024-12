Piperspettacoloitaliano.it - Costanza fiction Rai quando va in onda la serie tv con Miriam Dalmazio, tratta dai libri di Alessia Gazzola

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

L’Allieva 4 non ci sarà, ma arrivaRaidall’omonimo romanzo di. A giugno del 2024 è stato battuto il primo ciak dellatelevisiva che promette fin da subito di ottenere lo stesso successo avuto con il personaggio di Alice Allevi. Tutti i numerosi lettori dei romanzi disono pronti a cogliere e sostenere questo nuovo interessante progetto. È già stato scelto il cast, o almeno sono stati resi noti gli attori protagonisti, già conosciuti per ruoli in altretv italiane molto amate. Ecco tutte le curiosità sullatv eva insu Rai 1.tvdaidiLa prima stagione disi baserà sul primo libo “Questione di” di, che presenta la protagonistaMacallé, dottoressa di Istituto di Paleopatologia.