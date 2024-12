Quotidiano.net - Confartigianato: "Garantita la stabilità. Ora più aiuti alle Pmi"

La manovra è in porto: qual è il suo giudizio complessivo? "La manovra – avvisa Marco Granelli, presidente di– coglie un obiettivo non facile, quello di mantenere l’equilibrio tra rigore e crescita. Si tratta di una scelta responsabile per garantirefinanziaria e progressivo riallineamento dei conti pubblici, senza far mancare l’orientamento allo sviluppo. La manovra, però, va letta complessivamente con altri provvedimenti collegati, ben oltre il testo approvato". Rispondeattese dei vostri imprenditori? "Nella manovra non è mancata l’attenzione agli artigiani epiccole imprese. Ora bisogna proseguire nell’impegno, dando attuazione a misure che ne sostengano le potenzialità poiché le Pmi rappresentano il 98% del sistema imprenditoriale e sono il motore della nostra economia".