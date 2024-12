Cnel | il 76% della popolazione rinuncia alle cure sanitarie

Anteprima24.it - Cnel: il 7,6% della popolazione rinuncia alle cure sanitarie

Tempo di lettura: < 1 minutoNel 2023 circa 4,5 milioni di persone hannoto a prestazioniper problemi economici, problemi di offerta (lunghe liste di attesa) o difficoltà a raggiungere i luoghi di erogazione del servizio. Si tratta del 7,6%italiana, contro il 7% del 2022 e al 6,3% del 2019, anno pre-pandemico. È quanto evidenzia ilche rilancia oggi in una nota alcuni contenutiRelazione 2024 sui servizi pubblici pubblicata lo scorso ottobre. “Vi è stata – afferma il– una tendenza al peggioramento, a prescindere dall’eccezionalità del 2021, quando le conseguenze legate al Covid-19 fecero incrementare il valore fino all’11%”.I dati mettono in risalto che la fascia d’età in cui le rinunce sono massime è quella tra i 55 e i 59 anni (con l’11,1%), mentre la regione con il dato peggiore è la Sardegna (13,7%), seguita dal Lazio (10,5%).