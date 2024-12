Calciomercato.it - Chiesa trova la via d’uscita: colpo scudetto in Serie A

Leggi su Calciomercato.it

L’avventura a Liverpool di Federicoè stata finora ampiamente deludente. L’ex esterno della Juventus potrebbe anche fare ritorno inA Solamente 4 presenze totali ed appena 123 minuti complessivi per Federico, che in quel di Liverpool sembra aver smarrito se stesso. Qualche problemino fisico e tantissime esclusioni per l’ex juventino che alla corte di Slot sperava di vivere un sogno ed invece per ora si è rito all’interno di un incubo.la viainA (LaPresse) – Calciomercato.itIl classe 1997 italiano è infatti meno che un’alternativa nelle gerarchie dell’attuale tecnico dei ‘Reds’ che non gli ha finora concesso spazio, affidandogli appena 18 minuti di Premier League. Al netto di una distanza di ritmo e condizione rispetto ai compagni di reparto paventata dallo stesso Slot, resta un mistero il suo mancato impiego.