Cagliari-Inter IN tre punti: Inzaghi confeziona un (nuovo) BaBa

chiude in bellezza uno straordinario 2024 nerazzurro, anche se non vale (ancora) la vetta in Serie A per la squadra di. Il netto 0-3 in terra sarda porta anche la firma del figlio rossoblù. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la diciottesima giornata di Serie AMILANO – Giocare a cavallo tra Natale e Capodanno non è un problema per l’di Simone, che chiude il suo 2024 con 40in Serie A e una partita ancora da recuperare (Fiorentina-). In vetta l’Atalanta (41), prossimo avversario in Semifinale di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita). Aspettando il Napoli (38), impegnato contro il Venezia (13) per il potenziale aggancio al primo posto in classifica.