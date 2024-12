Quotidiano.net - Blitz filorusso. Siti di Linate e Malpensa nel mirino degli hacker

di Andrea GianniMILANOI pirati informatici filorussi, che in passato hanno già preso di mira banche eistituzionali in Italia e in altri Paesi che appoggiano l’Ucraina, sono tornati a colpire. Un gesto di propaganda, rivendicato dal gruppo“NoName057“, che fortunatamente non ha provocato danni rilevanti, mettendo però ancora una volta in evidenza il tentativo di colpire obiettivi sensibili. Sullo sfondo del loro messaggio Telegram un orsetto che indossa l’uniforme da soldato, e la frase: "I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica". Sono finiti quindi sotto attacco iweb aperti al pubblicoaeroporti milanesi die il portale del MinisteroEsteri. Nel messaggio di rivendicazione anche altri obiettivi: i portali di Siena Mobilità, Federtrasporto e Gruppo Torinese Trasporti, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel capoluogo piemontese.