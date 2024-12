Superguidatv.it - Belen Rodriguez, il ritorno in TV è con “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”: “Ogni matrimonio ha la sua storia”

Su Real Time parte “”, un docu-reality sui sentimenti e per le coppie trovatesi in balia della “del”, condotto da. Ad anticipare il rilascio del format è la stessa prima-donna del piccolo schermo made in Italy, in un’intervista inedita.si prepara per ilnel piccolo schermoLa modella argentina si prepara per unnel piccolo schermo, al timone di “-Ladel”, che la chiama a coprire la conduzione in tandem con la co-conduttrice, psicologa e sessuologa Maria Luigia Augello. Il documentary-reality show atteso sulle reti tv (in chiaro su Canale 31) e streaming (RealTime.it) di Real Time vede 8 protagonisti e membri di quattro coppie, finiti in preda ad una tempesta del loro rapporto a due, tanto da mettere a durai sentimenti maturati verso la dolce metà.