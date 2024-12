Anteprima24.it - Un gol per la speranza: a Cautano tutti in campo per la solidarietà

Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, domenica 29 dicembre, alle ore 11:00, lo Stadio Comunale “Gianluca Gisoldi” di(BN) ospiterà la Prima Partita del Cuore, un evento speciale organizzato dall’Associazione Cuore Amico. L’iniziativa, che unisce sport e, ha un obiettivo nobile: raccogliere fondi per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Napoli, offrendo supporto concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.Insi sfideranno con entusiasmo e passione tanti volti noti della comunità locale. Dali arriveranno Nicola Iadanza, Nicola Crescenzo Grasso, Ferdinando Possemato, mentresarà rappresentata da Antonio e Rosario Procaccini, Antonio Caserta, Riccardo Gisoldi, Pasquale Rivellini e Maurizio Cerulo. Giovanni Vitale sarà presente per Foglianise, così come Rino Colandrea e Francesco Cusano per Vitulano.