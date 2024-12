Superguidatv.it - The Six Triple Eight, la recensione del dramma bellico

Philadelphia, 1942. Mentre gli Stati Uniti sono impegnati nel secondo conflitto mondiale, l’afroamericana Lena e l’ebreo Abram formano una coppia interrazziale malvista dalla società contemporanea. I due sono costretti a dirsi addio quando Abram decide di arruolarsi per andare a combattere in Europa; quella che doveva essere una separazione contemporanea diventa definitiva giacché il ragazzo resta ucciso in una missione.In The Six, disponibile su Netflix, Lena scopre soltanto qualche mese dopo della scomparsa dell’amato e dopo un profondo periodo di lutto decide di seguire il suo esempio, decidendo di entrare come volontaria nell’esercito. Si ritrova a far parte di un battaglione composto esclusivamente da donne nere, osteggiato dai piani alti per via del razzismo allora dilagante anche all’interno delle forze armate.